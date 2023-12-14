يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

أثار مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات عبر تطبيق “تيك توك” تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا، فقد وثق مقطع الفيديو لحظة التقاء أحد الرجال الفلسطينيين بأفراد عائلته النازحة، والتي اجتمعت في جنوبي القطاع.

ووثق مقطع فيديو مشاهد للقاء حميمي الذي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته بعد غياب قسري خلال الحرب في القطاع، والتي بدأت منه بداية شهر أكتوبر الحالي وأودت بحياة آلاف من أفراد الأسر الفلسطينية.

يمكنك مشاهدة الفيديو كامل عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7306234157825281285?_r=1&_t=8i9sN1gZFJ7