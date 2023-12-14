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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات عبر تطبيق “تيك توك” تعاطف الكثير من رواد السوشيال ميديا، فقد وثق مقطع الفيديو لحظة التقاء أحد الرجال الفلسطينيين بأفراد عائلته النازحة، والتي اجتمعت في جنوبي القطاع.

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ووثق مقطع فيديو مشاهد للقاء حميمي الذي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته بعد غياب قسري خلال الحرب في القطاع، والتي بدأت منه بداية شهر أكتوبر الحالي وأودت بحياة آلاف من أفراد الأسر الفلسطينية.

يمكنك مشاهدة الفيديو كامل عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7306234157825281285?_r=1&_t=8i9sN1gZFJ7

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا غياب قسري

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