مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

أثار مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع فيديو لتيك توكر شهيرة أصيبت بشرقة كادت أن تودي بحياتها لتتسبب في استمرارها في السعال لدقائق ليطن الكثير من متابعيها أنه قد توفاها الله إلا أنه في المقابل فقد استطاعت بعد ذلك إلتقاط أنفسها وخرجت لمتابعيها بمقطع فيديولايف لمتابعيها لطمأنتهم عن حالتها الصحية وأنها لازالت بخير ولم يصبها مكروه

إلا أنه في المقابل قد تسبب صراخ الأطفال عبر مقطع الفيديو في اعتقاد الكثير من متابعيها بأنه قد توفاها الله و أن ما عانت منه خلال مقطع الفيديو هو من سكرات الموت .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبرا الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@elmonsieur87/video/7311460322462764293?_r=1&_t=8i809oTpSQH