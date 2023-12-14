عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حظي بملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا فقد وثق مقطع فيديو لتيك توكر شهيرة أصيبت بشرقة كادت أن تودي بحياتها لتتسبب في استمرارها في السعال لدقائق ليطن الكثير من متابعيها أنه قد توفاها الله إلا أنه في المقابل فقد استطاعت بعد ذلك إلتقاط أنفسها وخرجت لمتابعيها بمقطع فيديولايف لمتابعيها لطمأنتهم  عن حالتها الصحية وأنها لازالت بخير ولم يصبها مكروه 

إلا أنه في المقابل قد تسبب صراخ الأطفال عبر مقطع الفيديو في اعتقاد الكثير من متابعيها بأنه قد توفاها الله و أن ما عانت منه خلال مقطع الفيديو هو من سكرات الموت .

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبرا الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@elmonsieur87/video/7311460322462764293?_r=1&_t=8i809oTpSQH

 

ملايين المشاهدات السوشيال ميديا صراخ الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

موضوعات متعلقة

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

حتسببلك إدمان.. أدوية توقف عن تناولها فورا

هل له علاقة بالحرب؟| شركة عالمية تنهي عقد رعاية منتخب إسرائيل

انتقادات واسعة|صورة رسمية لأمير وأميرة ويلز مع أطفالهما تثير ضجة.. لن تتوقع لماذا

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

ترشيحاتنا

أحدث أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

المرافعة في إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في جنوب لبنان

لحظة اندلاع الحريق في معرض ملابس بكفر الشيخ.. فيديو

الأونروا تندد بقطع سويسرا التمويل في ظل الأزمة الإنسانية بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل لشرقة كادت تقتل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ