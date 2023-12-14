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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لطبيب التجميل  ليحظى بملايين المشاهدات عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل .

فقد وثق مقطع الفيديو الذي وثقه الدكتور شوكت محمد وهو تيك توكر وطبيب جلدية وتجميل الجدل بتفسيره من وجهة نظره للسرتغير وجه الفنانة هيفاء وهبي إلى بشرة أكثر شبابا لتبدو وكأنها  في عمر المراهقة وسر إخفاء وجهها بواسطه شعرها باستمرار

لفت الدكتور شوكت محمد والتيك توكر الشهير عبر مقطع الفيديو الذي حظي بملايين المشاهدات إلى أن سر ظهور بشرة الفنانة هيفاء وهبي بلوك الأخير عبر السوشيال ميديا هي تطبيقها لتقنية" Facelift" وهي نوعا من الجراحة لشد الوجه  تهدف  إلى تقليل الخطوط والتجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المرئية.

يمكنك مشاهدة المقطع الفيديو ومعرفة كيف استطاعت من وجهة نظر طبيب التجميل التمتع بتلك البشرة والتقنيات الآخرى التي توقع قيامها بالخوضع لها عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@drshawkatmohamed/video/7312099224227695878?_r=1&_t=8i9syiH39Uc

مقطع فيديو تيك توكر الفنانة هيفاء وهبي

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