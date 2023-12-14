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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 14-12-2023 أمام الجنيه المصري

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يقدم موقع صدي البلد تقريرا حول أسعار الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14 ديسمبر بالبنوك المصريه، وجاءت الأسعار كالتالي:-

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.8.49 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.8.51 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.8.49 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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