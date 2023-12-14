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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر مواعيد امتحانات النقل بالتعليم الفني في القليوبية

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي - زراعي- تجاري - فندقي ومزدوج). 


وتضمن الجدول مدارس الثانوية الصناعية والامتحان التحريري لتخصصات الإعدادي المهني الثلاثاء 2 من يناير القادم وامتحان التحليل نظام الثالث والخمس سنوات السبت 13 من يناير القادم الامتحان التحريري لمدارس الجدارات اول وثاني السبت 12 من يناير القادم.


ويبدأ الإمتحان بالمدارس الثانوية الزراعية امتحان التحليل المهني في فصول الخدمات السبت نهاية ديسمبر القادم الصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية الثلاثاء 19 من يناير القادم امتحان التحريري لمدارس الجدارات أول وثاني الأربعاء 17 من يناير القادم.

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القليوبية محافظة القليوبية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول التعليم الفني مدارس الثانوية الصناعية

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