عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأرز في السوق المصرية اليوم الخميس 14-12-2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد أسعار سلعة الأرز اليوم الخميس 14-12-2023، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلية، ويقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الأرز بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 و35 جنيها، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

 

 أسعار الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

 

أسعار الأرز الأبيض

 تراجعت أسعار طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل لأسعار تتراوح من 18 ألفًا إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلا من 26 و28 ألف جنيه للطن.

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الروبيان بالكاري مع الأرز

رئيس شعبة الأرز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

 سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ

انخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلا من 30 و35 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

سعر الأرز الهندي

  يتراوح بين 23 جنيها و24 جنيها.

 سعر الأرز التمويني 

 تطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه.

حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في محافظتى الفيوم وبني سويف

مواجهة على الهواء بسبب أسعار الأرز.. من السبب في ارتفاعها ؟.. فيديو

سعر كيلو الأرز أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الأبيض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ سعر الأرز الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

21 مليار دولار استثمارات أجنبية.. حزمة ضخمة تدخل مصر في هذا التوقيت

استشهاد 3679 طالبا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بأسلحة الاحتلال

خاف يفضحه.. طلب فدية وراء خطف "صغير" الخصوص وإنهاء حياته

أزارو وبادجي .. تعرف على المهاجمين المرشحين للانضمام للأهلي

قبل لقاء الأهلي واتحاد جدة.. تصرف عاجل من منظمي كأس العالم للأندية

رسمياً.. مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقیة حمایة البیئة البحریة خلال 2025|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الطيران بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ