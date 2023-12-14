أسعار الأرز في السوق المصرية اليوم الخميس 14-12-2023

تشهد أسعار سلعة الأرز اليوم الخميس 14-12-2023، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلية، ويقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار الأرز بالأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 و35 جنيها، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

أسعار الأرز الأبيض

تراجعت أسعار طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل لأسعار تتراوح من 18 ألفًا إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلا من 26 و28 ألف جنيه للطن.

سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ

انخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلا من 30 و35 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

سعر الأرز الهندي

يتراوح بين 23 جنيها و24 جنيها.

سعر الأرز التمويني

تطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه.