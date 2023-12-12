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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الروبيان بالكاري مع الأرز

الروبيان بالكاري
الروبيان بالكاري

روبيان بالكاري مع الأرز .. يمكنك إعداد الروبيان مع الأرز بعدة طرق ونكهات، خصوصا وأن هذه الوجبة يحبب تناولها الكبار والصغار لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات والبروتينات، كما يمكن أن يمتزج الروبيان مع أنواع مختلفة من الخضار الطازج، ويتم تقديمه مع الأرز.

وفيما يلي خطوات عمل روبيان بالكاري مع الأرز.


طريقة عمل روبيان بالكاري مع الأرز:

المقادير:

‏-  1 كيلو ربيان مقشر
‏-  2 كوب طماطم مقشرة ومفرومة
‏-  1 كوب بصل مفروم
‏-  ½ كوب كزبرة خضراء
‏-  ½ حبة زنجبيل طازج
‏-  4 فص ثوم مفروم
‏-  2 معلقة كبيرة زيت زيتون
‏-  2 معلقة كبيرة زبدة
‏-  1 معلقة كبيرة معجون كاري
‏-  1 معلقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:

يغسل الروبيان المقشور جيداً ويصفى.

في المقلاة على نار هادئة، يوضع زيت الزيتون والزبدة ويقلى البصل المفروم والثوم المفرم والزنجبيل الطازج.

يقلب المزيج جيداً ومن ثم يضاف إليه الروبيان ويقلب جيداً.

يضاف إلى الخليط معجون الكاري ومن ثم تضاف الطماطم المفرومة ويبقى الخليط على نار هادئة.

تضاف الكزبرة الخضراء إلى الخليط ومن ثم الملح ويبقى الخليط على نار هادئة إلى حين الإستواء أو لمدة 20 دقيقة.

يقدم هذا الطبق ساخناً وإلى جانبه الأرز الأبيض.

روبيان بالكاري روبيان كاري جمبرى أرز

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