التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي

استقر معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيلة التي سيبدأ بها لقاء المصري البورسعيدي، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري لموسم 2023-2024.

تشكيل الزمالك سيشهد تغييرًا وحيدًا عن لقاء ساجرادا الأنجولي، حيث سيلعب يوسف إبراهيم "أوباما" بدلاً من السنغالي إبراهيما نداي.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل (4-3-3)، وفقًا للتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

المباراة ستقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ومن المتوقع أن تكون مباراة مثيرة بين الفريقين.