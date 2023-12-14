رئيس الوزراء الفلسطيني: الدعوة لإجراء إصلاحات تصرف الانتباه عن حل الدولتين

في مقابلة أجريت مؤخرا مع رويترز، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الضغوط المتزايدة على السلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات، مشيرا إلى أن مثل هذه المطالب تصرف الانتباه عن الحاجة الملحة إلى حل سلام شامل في المنطقة.

شدد اشتية على ضرورة التدخل الدولي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده. ومعربًا عن عدم رضاه عن دور الولايات المتحدة في العملية، أكد أن واشنطن فشلت في الاستفادة من نفوذها بشكل فعال.

أعلن رئيس الوزراء اشتية وفقا لما نشرته الجارديان: "ما نحتاجه هو يوم لاحق لجميع الأراضي الفلسطينية. ما نحتاجه هو أن نرى نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتجسيد وتنفيذ حل الدولتين".

إن الدعوة إلى الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية ليست جديدة، حيث يشير المنتقدون إلى مخاوف من الفساد ويدعون إلى تغيير القيادة. ويواجه الرئيس محمود عباس، الذي يشغل منصبه منذ عام 2005 عن عمر يناهز 88 عامًا، ضغوطًا متزايدة لمعالجة هذه القضايا.

أكدت الولايات المتحدة، وهي لاعب رئيسي في عملية السلام، التزامها بحل الدولتين. وأكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن موقف واشنطن، مشددًا على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة قائمة إلى جانب إسرائيل باعتبارها السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.