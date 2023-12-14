الشناوي يجتمع مع لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة اتحاد جدة السعودي

كأس العالم للأندية

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، عن اجتماع الشناوي مع لاعبي خط الدفاع بالنادي الأهلي استعداد لمباراة غدا امام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب احمد حسن على حسابه الشخصي على فيس بوك /" خاص - الشناوي اجتمع مع لاعبي الخط الدفاعي داخل معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الغد".



ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، في مباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تجاوز اتحاد جدة لفريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد ان شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.