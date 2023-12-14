فنلندا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق دفاعي لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت الحكومة الفنلندية عزمها التوقيع على اتفاقية دفاعية شاملة مع الولايات المتحدة، مما يمنح الجيش الأمريكي وصولاً واسع النطاق إلى المواقع الاستراتيجية بالقرب من حدود فنلندا الواسعة مع روسيا.

تأتي هذه الخطوة كرد استراتيجي على الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وبعد انضمام فنلندا مؤخرًا إلى حلف شمال الأطلسي العسكري في وقت سابق من هذا العام.

سلطت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، كما ذكرت رويترز، الضوء على أهمية تبسيط التعاون العسكري. وقال فالتونين: "حقيقة أنه لن تكون هناك حاجة للاتفاق على كل شيء بشكل منفصل تجعل تنظيم العمليات في وقت السلم أسهل، ولكن قبل كل شيء، يمكن أن يكون ذلك أمرًا حيويًا في الأزمات".

تهدف اتفاقية الدفاع إلى تسهيل الوصول العسكري السريع والمساعدة إلى فنلندا في حالة نشوب صراع. وكشف المسؤولون أن الاتفاقية تحدد 15 منشأة ومنطقة محددة داخل فنلندا حيث سيتمتع الجيش الأمريكي بإمكانية الوصول دون عوائق ويمكنه أيضًا تخزين المعدات العسكرية والذخيرة.

من بين المواقع المحددة أربع قواعد جوية في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء البلاد، وميناء عسكري، وسكك حديدية تمتد إلى شمال فنلندا. والجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي سيكون لديه منطقة تخزين مخصصة بجانب خط السكة الحديد المؤدي مباشرة إلى الحدود الروسية، وفقًا للتفاصيل الموضحة في الاتفاقية.

يؤكد الاتفاق على التعاون العميق بين فنلندا والولايات المتحدة، حيث يتنقل البلدان في مشهد جيوسياسي متطور، يتسم بزيادة التوترات في منطقة البلطيق. ويُنظر إلى الاتفاقية على أنها إجراء استباقي لتعزيز الأمن والاستعداد الإقليميين، مما يعكس التزام البلدين بضمان استجابات سريعة وفعالة في أوقات الأزمات.

بينما تعزز فنلندا دورها داخل حلف شمال الأطلسي وتعزز العلاقات مع الحلفاء الرئيسيين، فإن اتفاقية الدفاع هذه مع الولايات المتحدة تستعد للعب دور محوري في تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد والمساهمة لاستراتيجية الناتو الأوسع. ويتماشى هذا التعاون مع جهد دولي أوسع لتعزيز تدابير الدفاع الجماعي في مواجهة التحديات الأمنية المتطورة.

في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية بالكامل بعد، فإن إدراج القواعد الجوية والميناء العسكري والوصول إلى السكك الحديدية يؤكد على نهج متعدد الأوجه للتعاون العسكري. ويؤكد الموقع الاستراتيجي لهذه المرافق، بما في ذلك قربها من الحدود الروسية، على تركيز الاتفاقية على الحفاظ على وضع دفاعي قوي ومرن.

إن الإعلان عن اتفاقية الدفاع هذه يتردد صداه في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقتي الشمال والبلطيق. إنه يعكس موقفًا استباقيًا من جانب فنلندا لضمان توافق قدراتها الدفاعية مع الضرورات الأمنية المعاصرة، مما يؤكد التزام الدولة بالاستقرار الإقليمي.