إتاحة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لـ 1000 شركة

أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أنه تمت اتاحة البيئة الفعلية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثانية لـ 1000 شركة) بداية من 15 ديسمبر 2023 ، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام عدد 1000 شركة بتطبيق المرحلة الرابعة (فرعية الثانية) من المنظومة إعتباراً من 15/12/2023.

وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه في حالة عدم التزام الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام ستضطر المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأشار "فايز الضباعني" إلى قيام المصلحة بتنظيم العديد من ورش عمل للدعم الفني لممولي المراحل الثانية والثالثة والرابعة (فرعية أولى وثانية) والمرفوع تسجيلاتها على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSUvgurwt5eTRL_kA3NGmf4CFnBqO6ZHp

والتي تضمنت شرحا فنيا وافيا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، منبهًا على سرعة تنفيذ الممولين تلك الخطوات الموضحة بالرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وأوضح أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد معايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وللاستفسارات يمكن التواصل على الرقم المختصر لمركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية 16395.