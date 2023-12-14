وزير الدفاع الإيراني ينتقد خطة التحالف البحري الأمريكي في البحر الأحمر

رفض وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، مقترح الولايات المتحدة بتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لضمان السلامة البحرية في البحر الأحمر، ووصفه بأنه "غير عقلاني". وشدد أشتياني على أن المنطقة لا تستطيع تحمل صراعات إضافية على السلطة وحذر من "مشاكل غير عادية" إذا واصلت واشنطن خطتها.

وفقا لما نشرته إيران انترناشونال نيوز، يأتي البيان بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قبل أيام، الكشف عن مناقشات حول تعزيز إجراءات حماية الشحن في البحر الأحمر. وذكر سوليفان أن فرقة العمل البحرية المقترحة، بما في ذلك سفن الدول الشريكة إلى جانب الولايات المتحدة، هي "رد طبيعي" على الهجمات الأخيرة على السفن التجارية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران قبالة سواحل اليمن.

وعلى الرغم من لهجة أشتياني المتحدية، إلا أنه لم يحدد الإجراءات الإيرانية المحتملة إذا تم نشر القوة البحرية المتعددة الجنسيات. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن 12 دولة قد تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

أعلن المسؤول الحوثي محمد البخيتي عن "النفوذ الهائل" الذي تتمتع به جماعته ضد الدول المشاركة في التحالف. وكثف الحوثيون، المدعومون من إيران، هجماتهم في البحر الأحمر منذ انهيار اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس في الأول من نوفمبر.

في الحوادث الأخيرة، أطلق الحوثيون اليمنيون صواريخ على ناقلة بالقرب من قناة السويس، فكادت أن تختفي، في حين أسقطت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية طائرة بدون طيار يشتبه أنها تابعة للحوثيين. كما استهدف الحوثيون الناقلة التجارية النرويجية ستريندا بصاروخ.

وتصاعد الوضع أكثر عندما استولى مسلحو الحوثي على سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" في جنوب البحر الأحمر الشهر الماضي. توعد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، بمواصلة منع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

في الأسبوع الماضي، اتهم المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إيران بزعزعة استقرار المنطقة من خلال تقديم المساعدة المالية والعسكرية للجماعات المتطرفة مثل الحوثيين اليمنيين. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 فردا وكيانا لدورهم في تمويل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وعلى الرغم من العقوبات الأخيرة، تواجه إدارة بايدن انتقادات بسبب فشلها الملحوظ في ردع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط. كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمعالجة التهديدات المتصاعدة التي يشكلها الحوثيون اليمنيون ضد السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن حثت إسرائيل على عدم الرد بشكل مباشر على هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون اليمنيون المدعومين من طهران، مع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة.