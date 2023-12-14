مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي

يعتزم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، لقاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ومجلس الحرب غدا الجمعة في تل أبيب، بعد اجتماعات اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جلانت.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن سوليفان سيلتقي مع وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي – نتنياهو وجالانت والوزير بيني غانتس – وآخرين في وقت لاحق اليوم.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.