دون مجهود .. بدائل الفانيليا في الكيكة

قدمت إدارة تكنولوجيا الأغذية والتغذية منشورا علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن بدائل الفانيليا في الكيك:

للتخلص من رائحة البيض يتم فصل بياض البيض عن صفار البيض نلاحظ وجود جزء ابيض في الصفار يسمى عيون البيض هذا الجزء المسؤول عن الرائحة الكريهة يتم ازالته وبهذه نتخلص من الرائحة وبهذا لا حاجة إلى استخدام الفانيليا.

البديل الأول: الخل

يعد الخل في المقام الأول للتخلص من رائحة البيض لذلك يمكنك ِاستخدامه في الوصفات التي تحتوي على البيض ويعمل أيضاً على جعل الكيك أكثر هشاشة، ولكنه لا يعطى نفس نكهة الفانيليا، لذلك ضعي قطرات قليلة فقط منه حتى لا يترك طعماً واضحاً ومراً.

البديل الثاني: مستخلص اللوز

يعد مستخلص اللوز بديلاً جيداً للفانيليا حيث إنه يكفي استخدام مستخلص اللوز بكمية صغيرة مقارنة بكمية الفانيليا يعطى نكهة قوية للأطباق كما أن الأمر غير مكلف بعكس الفانيليا ويمكن استخدامه في وصفات طعام أخرى.

كما أن للوز فوائد عديدة حيث إنه مفيد للقلب ومكافحة السرطان ويحتوي على العديد من العناصر المعدنية وينصح به لمريض السكر.

البديل الثالث: جوزة الطيب

يمكنك أيضاً استخدام التوابل مثل جوزة الطيب ولكن ضعي القليل جداً منها لأنها من التوابل القوية.

البديل الرابع: القهوة

لعشاق القهوة يوجد الكثير من الناس يفضلون تناول القهوة لذلك يمكنكِ وضع القليل من القهوة سريعة التحضير أو المغلية فهي تضيف رائحة ونكهة مميزة جدًا وذلك بإضافة ربع معلقة منها إلى مكونات الكيك ومزجها جيدا فهي تقضي على رائحة البيض الغير محببة.

البديل الخامس: العسل

يُستخدم العسل في العديد من وصفات الطعام والمشروبات فهو يعطى طعم لذيذ ويقضى على رائحة البيض في الكيك لذلك يمكنك وضعه بدلا من الفانيليا، ولكن القليل منه حتى لا يؤثر كثيراً على لزوجة الكيك مع إنقاص كمية السكر في المكونات حتى لا تحصلي على كيك مفرط الحلاوة.

البديل السادس: الشوكولاتة

انصحكِ بوضع الشكولاتة لأنها تعطى مذاق رائع في الوصفات وتعتبر من الحلويات المنتشرة في العالم، وبذلك تكونين قد صنعت حلوى شهية وأخفيتِ رائحة البيض الكريهة.

البديل السابع: القرفة

تعد القرفة من التوابل التي لها نكهة مميزة ورائحة جميلة، لذلك يمكنك استخدامها بدلاً من الفانيليا بوضع معلقة صغيرة منها للتخلص تماماً من رائحة البيض وتعطى مذاقاً رائعاً للكيك كما أن لها فوائد واستخدامات عديدة وبذلك تحصلين على كيك بنكهة القرفة.

البديل الثامن: الكاكاو أو النسكافيه

يمكنك وضع الكاكاو أو النسكافيه في مكونات الكيك فهو يعطى طعماً ممتازا ويقضى على رائحة البيض.

ملحوظة:

يفضل إضافة رشة ملح على المكونات الجافة قبل إضافة البيض لأن الملح يعمل على تنشيط عمل النكهات المضافة فيقضى على رائحة البيض نهائيًا.

البديل التاسع: القشور



الطريقة الأكثر استخدامًا في البيوت وهي استخدام قشر الليمون أو البرتقال أو اليوسفي حيث أن:

قشر الليمون:



يعتبر الليمون من الأحماض المفيدة للجسم فاستخدام قشر الليمون يعطى رائحة للوصفات لذيذة ويقوم بالتخلص من رائحة البيض النفاذة.

قشر البرتقال أو اليوسفي:



يتم وضعه كثيرا بدلاً من الفانيليا ولذلك لأنه وخصوصا في الشتاء فهو يعطى رائحة شتوية جميلة، ويضيف مذاقاً رائعاً ويقضى أيضا على رائحة البيض.

إليكِ طريقتين لاستخدام القشور مثل قشر البرتقال أو اليوسفي أو الليمون وذلك بعد غسل الحبات جيداً فهي بديل رائع وفعال للفانيليا فتقضى تمام على رائحة البيض النفاذة وتضيف نكهة جميلة وهي الطريقة الأكثر استخداماً.

الطريقة الأولى:



تحميص قشر البرتقال أو اليوسفي أو الليمون عند طريق تسخين الفرن ثم قفله ووضع القشر ثم يتم تكرار ذلك حتى يتم تحميصه وبعد ذلك يتم تفتيته ثم وضع سكر، إذا تبقى الكثير يمكنك الاحتفاظ به في برطمان في الثلاجة

الطريقة الثانية



وهي عمل فانيليا البرتقال أو اليوسفي أو الليمون:

وذلك عن طريق تقشير حبة البرتقال أو حبتين من الليمون ثم وضع نصف كوب من السكر ثم تركه في طبق مغطى بورق فويل حتى يتم إذابة السكر في ماء البرتقال أو اليوسفي أو الليمون الذي يُستخرج من حبيبات القشر عند تركه ثم يتم إزالة ورق الفويل وترك المكونات حتى تجف تماما أو وضعه على ورق زبده وبعد ذلك يتم طحنه بواسطة المطحنة فيصبح لديكِ فانيليا بطعم البرتقال أو اليوسفي أو الليمون. وأيضا يمكنك الاحتفاظ به في برطمان في الثلاجة.

ملحوظة:



عند احتياج كمية كبيرة يمكنك وضع أضعاف المكونات.