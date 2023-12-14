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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تضامنا مع غزة.. خالد الجندي: لن أحتفل بعيد ميلادي هذا العام

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه كل عام يحتفل بعيد ميلاده، لكنه لن يحتفل به هذا العام تضامنا مع قطاع غزة.

خالد الجندي: لن أحتفل بعيد ميلادي تضامنًا مع غزة

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو سمحتم خلوا كل الأموال المخصصة للاحتفالات نتبرع بيها لإخوانا في غزة".

وأضاف: "خلو كل احتفالاتنا يخصص الريع بتاعه لغزة، لو بتعمل فرح حاول تدوق طعم السعادة، وتوديه لأهلنا في غزة، ليس منا من بات شبعان وجاره جعان".

وأكمل: "عاوز تجيب هدية ودي الهدية لأهلنا في غزة، وخلي الهدية إللى تتقرب بيها لأهلنا في غزة، لن نحتفل بعيد الميلاد تضامنًا مع غزة".

خالد الجندي: مشهد المصريين فى الانتخابات الرئاسية وفاة إكلينيكية لهؤلاء

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مشهد الانتخابات أثبت فيه الشعب المصري أنه عند حسن الظن أمام الناس والعالم أجمع، والمصريين على قدر المسئولية، موضحا أن التدافع غير المسبوق على صناديق الانتخابات تثبت أن الشعب لا يستجيب إلى الدعايات المغرضة للقطاء الأوطان.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أصحاب الدعايات المغرضة حاولوا إفشال مشهد الانتخابات والصورة الديمقراطية التي ظهرت في التصويت شهد لها القاصي والداني، مؤكدا أن مشهد الانتخابات تثبت أن هناك وفاة اكلينيكية حصلت لأعداء الوطن الذين بحت أصواتهم في محاولة لعرقلة المشهد الانتخابي.

وتابع: "كل محاولات من حاول إفساد المشهد الانتخابي ومحاولة التشكيك فيها باءت بالفشل، وهذا المشهد ربح فيه من ربح وكل من ذهب من الرابحين أما الذين تقاعسوا ورفضوا لهم الخزي والعار وخزي شرف الانتماء لهذا الوطن"، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات شهادة يجب الإدلاء بها.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية قطاع غزة لعلهم يفقهون الانتخابات الرئاسية

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