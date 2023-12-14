المخابرات الأمريكية: نصف الهجمات الإسرائيلية على غزة استخدمت صواريخ غير موجهة

تشير المعلومات التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية مؤخراً، وفقا لما نشرته صنداي تايمز، إلى أن ما يقرب من نصف الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على غزة، والتي بلغ عددها 29 ألف غارة في الشهرين الماضيين، استخدمت فيها "قنابل غبية" بدلاً من الصواريخ الموجهة بدقة.

وفقا لصنداي تايمز، إن استخدام الصواريخ غير الموجهة، والمعروفة أيضًا باسم "القنابل الغبية"، من المرجح أن يتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين في حروب المدن مقارنة بالذخائر الموجهة بدقة.

ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على تقييم المخابرات الأمريكية، أن ما يقرب من 40 إلى 45 بالمائة من ذخائر جو-أرض التي تستخدمها إسرائيل كانت غير موجهة. وتتناقض هذه المعلومات مع ادعاءات إسرائيل بأنها تتخذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية.

رداً على الوثيقة الاستخباراتية المسربة، قال الجيش الإسرائيلي: "إننا لا نتناول نوع الذخائر المستخدمة".

يأتي هذا الكشف في أعقاب تعليق الرئيس بايدن بأن إسرائيل شاركت في "قصف عشوائي" في غزة، مما يشير إلى تحول في دعم واشنطن الثابت للصراع. ويثير الاستخدام المزعوم للصواريخ غير الموجهة تساؤلات حول مدى فعالية الجهود الإسرائيلية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي حين تفيد التقارير أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل ببعض الصواريخ غير الموجهة، فقد زودتها أيضاً بأنظمة تحول "القنابل الغبية" إلى "قنابل ذكية". تعمل أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) المجهزة بأجهزة استشعار للحركة وأجهزة تحديد المواقع GPS على تعزيز دقة القنابل، مما يسمح لها بضرب إحداثيات دقيقة بشكل مستقل.

على الرغم من الدعوات الدولية للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، فإن الغارات الجوية في غزة مستمرة بلا هوادة. وفي يوم الخميس، أفادت التقارير أن غارة إسرائيلية على وسط رفح أدت إلى مقتل 24 شخصًا في منزلين. ومن المقرر أن يناقش جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، الحاجة إلى الدقة في الضربات ضد أهداف حماس خلال زيارته لإسرائيل.

لقد أدى الصراع المتصاعد إلى خسائر فادحة في قطاع غزة، حيث تعرض ما لا يقل عن ثلث المباني للأضرار أو للتدمير، وفقا لتحليل البيانات الأخير. وكان معدل الوفيات بين المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان مرتفعا، حيث قُتل أكثر من 18 ألف شخص منذ هجمات 7 أكتوبر، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة في غزة. ولا يزال الوضع معقدا، حيث تناول سوليفان التوترات الإقليمية الأوسع نطاقا خلال زيارته، بما في ذلك المخاوف في لبنان واليمن والعراق وسوريا، التي تضم قوات تعمل بالوكالة عن إيران.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، أنها اعترضت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن، مما حال دون وقوع هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر. وكان الحوثيون قد حذروا في السابق من استهداف السفن في الطريق التجاري الحيوي، مضيق باب المندب، إذا كانت مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية.