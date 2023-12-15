ستروين تكشف عن "بيرلنجو" 2024 الجديدة كليًا .. صور

استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تحقق شعبية كبيرة في عالم السيارات طوال تاريخها العريق والممتد، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، بين السيدان الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وتواصل العلامة التجارية من تعزيز تواجدها عبر فئة الفان، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها وهي النسخة "بيرلنجو" 2024 الجديدة كليًا.

ستروين بيرلنجو موديل 2024

ستروين تكشف عن "بيرلنجو" 2024 الجديدة كليًا

تأتي السيارة ستروين بيرلنجو موديل 2024 بقياسات للعجلات تتراوح بين 16 و 17 بوصة، مع جنوط رياضية تجمع بين الفضي والاسود، بالاضافة إلى عوارض على جانبي السقف، وصادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية مع مقدمة عصرية، ومصابيح ذات مظهر حاد واضاءة led.

ستروين بيرلنجو موديل 2024

وتأتي السيارة بأبواب جانبية جرارة، إلى جانب الابواب الخاصة بقمرة القيادة، والتي تفتح لنا المجال لنرى، شاشة ملونة تعمل باللمس قيبل قياسها 10 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى شاشة رقمية 10 بوصة، وعدلة قيادة متعددة الوظائف، مع خصائص التحكم في المناخ.

ستروين بيرلنجو موديل 2024

وتضم السيارة ستروين بيرلنجو موديل 2024 مثبت سرعة، واكثر من 18 خاصة لمساعدة قائد المركبة على الكثير من المهام، ووجود مرايات جانبية كهربائية مع تحكم داخلي، وسقف بانوراما، مع خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي تضم اللون الابيض والاسود والاخضر والازرق والرمادي.

ستروين بيرلنجو موديل 2024

تقدم السيارة ستروين بيرلنجو موديل 2024 بقدرات تتمثل في محرك كهربي بقوة 136 حصانا، مدعوم ببطارية 50 كيلووات يجعل السيارة قادرة على خوض مسافة إجمالية قدرها 320 كيلومتر، مع شاحن 7.4 كيلووات يجعل تصل إلى طاقتها في 30 دقيقة وباستخدام الشاحن السريع.

ستروين بيرلنجو موديل 2024

كما سيتم تقديم ستروين بيرلنجو موديل 2024 في عدد من الاسواق الاخرى بمحرك ديزل BlueHDi بقوة تتراوح بين 90 و130 حصانا، بالاضافة إلى محرك بنزين PureTech بقوة قدرها 110 و 130 حصانا.