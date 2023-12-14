بعد خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.. ترتيب جدول الدوري المصري

طرأت عدة تغييرات على ترتيب الفرق في جدول الدوري الممتاز بعد خسارة الزمالك اليوم من المصري البورسعيدي ، وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة .

وفي وقت سابق من اليوم تعادل سيراميكا كليوباترا مع مودرن فيوتشر، وفاز الجونة على البنك الأهلي.

وجاء ترتيب الدوري بعد مباراة اليوم ، ليحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 17 نقطة ويليه المصري برصيد 15 نقطة ، وفي المركز الثالث الأهلي برصيد 14 نقطة ، وفي المركز الرابع سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة .

وبقية المراكز جاءت كالتالي

الخامس : طلائع الجيش

السادس : زد

السابع : الجونة

الثامن مودرن فيوتشر

التاسع : الاتحاد السكندري

العاشر : سموحة

الحادي عشر : الزمالك

الثاني عشر : بلدية المحلة

الثالث عشر : إنبي

الرابع عشر : الإسماعيلي

الخامس عشر : الداخلية

السادس عشر : فاركو

السابع عشر : المقاولون العرب

الثامن عشر : البنك الأهلي