بعد خسارة الزمالك وتعادل بيراميدز.. ترتيب جدول الدوري المصري

طرأت عدة تغييرات على ترتيب الفرق في جدول الدوري الممتاز بعد خسارة الزمالك اليوم من المصري البورسعيدي ، وتعادل بيراميدز مع بلدية المحلة .
وفي وقت سابق من اليوم تعادل سيراميكا كليوباترا مع مودرن فيوتشر، وفاز الجونة على البنك الأهلي.
وجاء ترتيب الدوري بعد مباراة اليوم ، ليحتل بيراميدز المركز الأول برصيد 17 نقطة ويليه المصري برصيد 15 نقطة ، وفي المركز الثالث الأهلي برصيد 14 نقطة ، وفي المركز الرابع سيراميكا كليوباترا برصيد 14 نقطة .
وبقية المراكز جاءت كالتالي
الخامس : طلائع الجيش
السادس : زد
السابع : الجونة
الثامن مودرن فيوتشر
التاسع : الاتحاد السكندري
العاشر : سموحة
الحادي عشر : الزمالك
الثاني عشر : بلدية المحلة
الثالث عشر : إنبي
الرابع عشر : الإسماعيلي
الخامس عشر : الداخلية
السادس عشر : فاركو
السابع عشر : المقاولون العرب
الثامن عشر : البنك الأهلي