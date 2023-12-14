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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صدى البلد يكرم المنشد إسلام الشيخ

صدى البلد يكرم اسلام
صدى البلد يكرم اسلام الشيخ

كرم موقع صدى البلد الإخباري المنشد إسلام الشيخ. 

وقال الشيخ خلال ندوة له في صدى البلد إنه بدأ مسيرته الفنية في عام ٢٠١٤ وعمل بكثير من الفرق الإنشادية  أشهرها فرقة الحضرة للانشاد الصوفي ووصلة سماع كعضو مؤسس لعام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٢٠ .

وأضاف أنه شارك في حفلات و مهرجانات دوليه في أماكن مختلفة، مهرجان روحانيات بدولة تونس ٢٠١٧،  مهرجان البردة بدولة الإمارات ٢٠١٩ ، حفل بدار الاوبرا العمانية بسلطنة عمان ٢٠٢٢ ، مهرجان سماع الدولي للانشاد والموسيقى الروحية ٢٠٢٣.

وعن سر إطلاق لقب خليفة النقشبندي عليه قال إن ذلك يرجع لتميزه بأدائه الفريد في استعراض مساحته الصوتية بنغم و احساس صادق له طابعه الخاص في الغناء الصوفي .

وأدي الشيخ تتر البداية لمسلسل الفتوة لـ ياسر جلال 2020.

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