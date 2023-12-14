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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو ذكري: نفسي أشتغل مع كريم عبد العزيز.. وفي "كيميا" مع محمد رمضان

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

عبرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أمنيتها العمل مع النجوم كريم عبد العزيز ومحمد رمضان، قائلة: "اشتغلت مع نجوم كتير بس نفسي أشتغل مع كريم عبد العزيز ومشتغلتش معاه خالص ونعرف بعض من عمر طويل ووالده استاذي واشتغلت مع نجوم الجيل ده".

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وأضافت كاملة أبو ذكري، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كريم عبد العزيز موهبة كبيرة تتمنى العمل معها، كما أشارت إلى أنها تريد العمل مع النجم محمد رمضان، متابعة: "مشتغلش مع محمد رمضان وكنت بفكر في الشغل مع كريم عشان طلعنا مع بعض إنما محمد رمضان أصغر مننا".

 

وردت على موقفها في العمل مع محمد رمضان، قائلا: "أكيد محمد رمضان ممثل كبير وقعدت معاه مرة وحسيت أن في بينا كيميا والروح بينا مش تقيلة على بعضها وحبيته جدا لما قعدت معه وأتمنى نشتغل مع بعض".

كاملة أبو ذكرى الإعلامية أسما ابراهيم المخرجة كاملة ابو ذكرى برنامج حبر سري النجم محمد رمضان كريم عبد العزيز

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