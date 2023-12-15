بإطلالة ناعمة.. زوجة نجم الزمالك السابق تغازل جمهورها ومحبيها

‪حرصت المذيعة دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت دينا سليم بإطلالة كلاسيكية جذابة ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، نالت اعجاب متابعيها.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام المصري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري نايل 2023/2024.

ليتوقف رصيد أبناء ميت عقبة عند 11 نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين رفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي للمركز الثاني بجدول المسابقة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام المصري بالدوري

بهذا يستعد الزمالك لخوض مباراته القادمة والتي ستكون في بطولة كأس الكونفدرالية وتحديدًا أمام ساجرادا الأنجولي.

موعد مباراة الزمالك وساجرادا بكأس الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره ساجرداد يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك أمام ساجرادا في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والتي تقام على ملعب 11 نوفمبر في لواندا.