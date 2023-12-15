فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

أثار مقطع فيديو لزفاف البلوجر الشهيرة منة طه الكثير من الجدل بين متابعيها من رواد السوشيال ميديا .

فقد وثق مقطع الفيديو والذي تم تداوله عبر تطبيق التيك توك لقطات من ليلة زفاف البلوجر والتي احتفلت بها بطريقة ولا اغرب فقد استبدلت تورتة الزفاف بالسوشي مما أثار استغراب الكثير من متابعيها من رواد السوشيال ميديا .

فقد انقسم متابعيها بين مؤيد وغير مؤيد للفكرة إلا أن الغالبية العظمى جاءت مؤيدة للفكرة فقد اعتبارها البعض فكرة تستح التجربة ويمكنهم تجربتها في حفل زفافهم

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو والذي يحمل لقطات من البلوجر الشهيرة منه طه عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@koshry_ph/video/7311846548437011718?_r=1&_t=8iBKwMX0zLh