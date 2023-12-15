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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار: إصلاح كسر خط مياه «برج العرب الجديدة» يثبت نجاح منظومة الأزمات والكوارث

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نجحت فى أول اختبار عملى لها، والمتمثل فى إدارة ومتابعة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه المغذى لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، أمس الخميس.

 وأشار الجزار إلى أنه تم تجهيز وتشغيل الغرفة على أعلى مستوى بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، وتضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

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وأوضح  أنه فور حدوث الكسر المفاجئ فى خط المياه المغذى لمدينة برج العرب الجديدة، بقطر 1000 مم، تلقت الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بمقر الوزارة، بلاغاً من غرفة إدارة الأزمات بجهاز مدينة برج العرب الجديدة، وعلى الفور تواصلت الغرفة المركزية مع المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث (كان متواجداً بإحدى المدن الجديدة لتفقد المشروعات)، ومسئولى جهاز المدينة المتواجدين بموقع الكسر، لمتابعة أعمال الإصلاح بشكل مباشر.

 

التواصل مع الأهالي

 

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، إلى أن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، اتخذ على الفور الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحداث، حيث تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعى لإبلاغ أهالى المدينة بانقطاع المياه بسبب الكسر المفاجئ لخط المياه المغذى للمدينة، وتوفير سيارات المياه الصالحة للشرب بأحياء المدينة لتلبية احتياجات السكان لحين انتهاء أعمال الإصلاح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وتشغيل خط مياه آخر لتغذية بعض الاحياء السكنية بالمدينة، وإحضار المعدات والمهام اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

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