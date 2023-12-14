عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

جاء ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة للريف المصرى، والحفاظ على مقدرات الدولة المائية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بحوث الإسكان: نسعى لزيادة مساهمة البحث العلمي في تطوير التشييد ومواد البناء

الإسكان: بدء أعمال رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية بدمياط الجديدة وتنفيذ مشروعات للطرق

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، والالتزام بالجداول الزمنية، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وكفاءة، حيث يُعد مصرف كيتشنر أكبر مصرف صحي في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كم، ويبدأ من محافظة الغربية، مروراً بمحافظة الدقهلية، وينتهى بمحافظة كفر الشيخ حيث المصب النهائى على البحر المتوسط.

وزير الإسكان يستعرض التصميمات الداخلية للفندق المُنفذ بمشروع تطوير سور مجرى العيون

الإسكان: طرح قطع أراض بأنشطة مختلفة للاستثمار بمدينة العبور

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مشروع تحسين نوعية المياه خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مصرف كيتشنر الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من السرطان وتوجه رسالة شكر لكل جمهورها

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

مفاجأة شركة السكر: نورّد الكيلو للتجار بـ 23 جنيها

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين.. كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا الإسرائيلية

مشروعات قومية وحضارية| سفيرة البحرين بالقاهرة: مصر تشهد نهضة تنموية كبرى

25 جيجا هدية| خبير أمن معلومات يحذر من رسائل وهمية تدعي منح إنترنت مجاني.. تفاصيل

تخطى 2800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14-12-2023

عقار مغشوش لعلاج الضعف الجنسي.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن مستقبل الأمن السيبراني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ