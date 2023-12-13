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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض التصميمات الداخلية للفندق المُنفذ بمشروع تطوير "سور مجري العيون"

وزير الاسكان خلال
وزير الاسكان خلال الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لاستعراض التصميمات الداخلية للفندق الذى تم تنفيذه ضمن مشروع تطوير "منطقة سور مجري العيون"، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح،  نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واستشارى المشروع.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة التصميمات الداخلية للفندق لمتطلبات التشغيل على أعلى مستوى، والتنسيق مع مجموعة هيلتون العالمية للفنادق والمنتجعات، والتى ستتولى تشغيل وإدارة هذا الفندق، الذى يقع فى منطقة سور مجرى العيون التاريخية، التى يتم تطويرها لتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

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وأشار الوزير، إلى أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" يشمل، تنفيذ 79 عمارة سكنية، تضم 1924 وحدة سكنية، بالإضافة إلي فندق، ومول تجارى إدارى ترفيهى، به مطاعم وسينمات ومسرح مكشوف، ويعد أحد أهم مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى.
 


 

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