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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد مشروع الإسكان الأخضر بحدائق العاصمة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

زارت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مشروع الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، بهدف متابعة الأعمال الجارية بالمشروع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

رافقها في الجولة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتورة هند فروح، نائب رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس أحمد إسماعيل، بوحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ونواب رؤساء أجهزة العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومسئولو الإشراف على مشروع الإسكان الأخضر.

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واستهل مسئولو الإسكان الزيارة، بالاطلاع على عرض عن الموقف التنفيذي، ونسب الإنجاز لمشروع الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر بباقي المدن الأخرى من خلال نواب رؤساء أجهزة المدن الأخرى المشاركين بالزيارة.

وخلال الزيارة، وجهت عبدالحميد، مسئولي المشروع بالتنبيه على الشركات العاملة بالمواقع، ضرورة زيادة نسب الإنجاز بعمارات مشروع الإسكان الأخضر بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات المطلوبة.

وانتقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومرافقوها، إلى منطقة مشروع الإسكان الأخضر، لتفقد الأعمال على أرض الواقع،، لافتةً إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة ضمن مدن الجيل الرابع التي تراعي معايير الاستدامة.

وأشارت " عبدالحميد "، إلى أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ، لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التى توفر 20%؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية، لاستخدامها  فى رى المسطحات الخضراء.

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وأوضح المهندس عمار مندور، أنه جارٍ حالياً إنشاء ٩٠٠٠ وحدة سكنية بـ ٤٠٢ عمارة بمشروع الإسكان الأخضر بالمدينة، ويشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال، تحت إشراف المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إلى أنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى للاستفادة من ظلال الأشجار، واستخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة، ومسارات للدراجات بطول حوالى أكثر من ٥ كم بمختلف المناطق.

وأكد " مندور "، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالطرق والإسكان والمرافق بمشروع الإسكان الأخضر للتنبيه على ضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع، لسرعة إنهاء الأعمال.

مي عبد الحميد صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري حدائق العاصمة مشروع الإسكان الأخضر

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