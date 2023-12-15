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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024، ويبدأ من الخميس 18 يناير، تحت إشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بمدارس البحر الأحمر، كالتالي:

- الخميس 18 يناير: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- السبت 20 يناير: مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

- الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

- الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

- الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

وأشار الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إلى رفع درجة الاستعداد بتعليم البحر الأحمر، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، مشددًا على مديري المدارس، بنظافة المدارس والالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الامتحانات، وتوفير المناخ الآمن للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

البحر الأحمر جدول امتحانات الاعدادية مديرية التربية والتعليم تعليم البحر الأحمر الفصل الدراسي الأول

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