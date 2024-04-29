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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. أول ظهور لـ أحمد السعدني بعد وفاة والده.. ممثلة لبنانية شهيرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

 

شيعت  جنازة السيناريست الراحل عصام الشماع، بحضور عدد من الفنانين، ابرزهم محمود قابيل، أحمد السعدني، محمد محمود عبد العزيز، ومحمد مرزيان. 

وتوفى، أمس الأحد، السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

 

بعد وفاة والده.. أول ظهور لـ أحمد السعدني في جنازة عصام الشماع.. شاهد

 

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني علي حضور تشيع جنازة الراحل عصام الشماع ،في أول ظهور له بعد وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني . 

وتوفى ، أمس ،  السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

 

مؤلف جعفر العمدة ونعمة الأفوكاتو يحتفل بعقد قرانه| صور

 

أحتفل السيناريست الشاب مهاب طارق بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط، في حفل اقتصر علي الأهل والأصدقاء المقربين فقط . 

 

بعد وفاة والده.. أول ظهور لـ أحمد السعدني في جنازة عصام الشماع.. شاهد

تشييع جنازة السيناريست عصام الشماع من مسجد السيدة نفيسة

ظهور مثير لـ غادة عبد الرازق في مهرجان EMI Gala للموضة

 

تألقت الفنانة غادة عبدالرازق  على "الريد كاربت"  أثناء حضورها ضمن فعاليات مهرجان EMI Gala للموضة المقام بدولة الإمارات.

 

نادين لبكي عضوا بلجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

 

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي،  عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الهامة . 

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بجانب كلا من، إبرو سيلان، وليلي غلادستون، وإيفا جرين، وخوان أنطونيو بايونا، وبييرفرانسيسكو فافينو، وكوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

رانيا يوسف تبدأ حمام العريس الأسبوع المقبل

 

تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير أحدث أفلامها "حمام العريس، والذي تشارك فيه الفنان عمرو عبد الجليل الأسبوع المقبل. 

وشاركت رانيا يوسف خلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بقينا اتنين، والذي حقق نجاحًا خلال فترة عرضه.

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