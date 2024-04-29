أخبار الفن.. أول ظهور لـ أحمد السعدني بعد وفاة والده.. ممثلة لبنانية شهيرة ضمن لجنة تحكيم مهرجان كان

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية

شيعت جنازة السيناريست الراحل عصام الشماع، بحضور عدد من الفنانين، ابرزهم محمود قابيل، أحمد السعدني، محمد محمود عبد العزيز، ومحمد مرزيان.

وتوفى، أمس الأحد، السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني علي حضور تشيع جنازة الراحل عصام الشماع ،في أول ظهور له بعد وفاة الفنان الراحل صلاح السعدني .

وتوفى ، أمس ، السيناريست عصام الشماع بعد صراع طويل مع المرض.

أحتفل السيناريست الشاب مهاب طارق بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط، في حفل اقتصر علي الأهل والأصدقاء المقربين فقط .

تألقت الفنانة غادة عبدالرازق على "الريد كاربت" أثناء حضورها ضمن فعاليات مهرجان EMI Gala للموضة المقام بدولة الإمارات.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 77، والتي تضمنت عدد من الأسماء الهامة .

وضمت لجنة تحكيم المهرجان، المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، بجانب كلا من، إبرو سيلان، وليلي غلادستون، وإيفا جرين، وخوان أنطونيو بايونا، وبييرفرانسيسكو فافينو، وكوري إيدا هيروكازو، وعمر سي.

تبدأ الفنانة رانيا يوسف تصوير أحدث أفلامها "حمام العريس، والذي تشارك فيه الفنان عمرو عبد الجليل الأسبوع المقبل.

وشاركت رانيا يوسف خلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بقينا اتنين، والذي حقق نجاحًا خلال فترة عرضه.