القاهرة الإخبارية: الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى غزة ويقتادهم إلى مناطق مجهولة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال يستهدف منازل الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بسماء قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي تجدد على مراكز الإيواء في غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف مدرسة اليرموك التي تؤوي نازحين بغزة.

وتابعت: "الاحتلال يعتقل فلسطينيين في غزة ويقتادهم لمناطق مجهولة، علاوة على أن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لخان يونس".

وأكدت منى عوكل أن مجمع ناصر في غزة غير قادر على استقبال مصابين جدد، موضحة أن جيش الاحتلال يحاول محاصرة مجمع ناصر بشكل كامل.