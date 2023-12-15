الإعلامي الحكومي بغزة: استهداف الاحتلال الإعلاميين محاولة فاشلة لطمس الحقيقة

مقتل 89 صحفيا..

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الرابعة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي.

وذكر الإعلامي الحكومي في بيان، أن استهداف وإصابة الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة والزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحفيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين.

وأضاف: جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 89 صحفياً واعتقل 8 صحفيين وأصاب العديد منهم، وهذا يدلل على أن الصحفيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد.

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه قائلا: نطالب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، كما نطالبهم جميعاً بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء.