برشلونة يقترب من ضم الموهبة الأرجنتينية خليفة ميسي

تستمر إدارة نادي برشلونة في سعيها لتعزيز صفوف الفريق، حيث تفاوضت مع صانع الألعاب الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري من نادي ريفيربليت ليكون خليفة ميسي.

يهدف نادي برشلونة إلى دفع مبلغ يفوق قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغ 25 مليون يورو، لتسهيل تقسيط الصفقة.

وحتى الآن، لا توجد ردود فعل نهائية حول هذا الاهتمام من جانب اللاعب.

دوري أبطال أوروبا

وفي سياق متصل ، بات نادي برشلونة في أزمة محتملة، بعد الخسارة أمام شاختار دونتسيك ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البارسا بات مهددا بالغياب عن مونديال الأندية بنظامه الجديد في 2025.

وتقام البطولة في أمريكا بين يونيو ويوليو بمشاركة 32 فريقا، منهم 12 من قارة أوروبا، بينهم فريقين من إسبانيا.