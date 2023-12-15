إسرائيل توافق على إدخال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة من معبر كرم أبوسالم

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على مسار معدل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كما ذكرت صحيفة هآرتس.

ووفقا للصحيفة، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تخفيف الضغط على معبر رفح وتسهيل تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

ويعد الاقتراح تحولا استراتيجيا في نقل شاحنات المساعدات المخصصة الآن للسفر من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، ويهدف تعديل المسار هذا إلى تبسيط العملية، وضمان خضوع شاحنات المساعدات لعمليات تفتيش دقيقة عند نقطة تفتيش معينة داخل الأراضي الإسرائيلية قبل التوجه إلى قطاع غزة.

وينص الاتفاق على نقل حمولة 200 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والمساعدات من مصر إلى غزة، ومع ذلك فقد ظهرت تحديات لوجستية حيث اضطرت الشاحنات إلى العودة إلى رفح بعد تفريغ حمولة 100 مركبة فقط من الإمدادات.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذا التخفيف المؤقت للإجراءات ينطبق حصرا على المساعدات الإنسانية المصرية المتجهة إلى غزة، إنه جزء من التزام إسرائيل بموجب اتفاقية الرهائن بتسهيل تدفق المساعدات المتفق عليها مع معالجة التحديات اللوجستية عند نقطة تفتيش رفح.

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي لتحسين قدرات معبر رفح، مما يتيح استئناف كافة عمليات نقل المساعدات عبر هذا الطريق تحت إشراف إسرائيلي. ورحب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بقرار إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات الإنسانية المباشرة إلى غزة.

شدد سوليفان على التزام الولايات المتحدة بتوسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، معربًا عن أمله في أن يؤدي هذا التعديل إلى تخفيف الازدحام وتسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها في غزة.