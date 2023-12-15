المدير العام لـ«الأونروا»: المستوى المتزايد للتجريد من الإنسانية في غزة صدمني

أعرب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن قلقه العميق إزاء تصاعد مستوى التجريد من الإنسانية الذي شهدناه وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة. وتسلط تصريحات لازاريني الضوء على التحديات العميقة التي يواجهها سكان غزة جراء القصف الإسرائيلي.

وفي كلمته أمام المنتدى العالمي للاجئين، قال لازاريني: "ما زال يصدمني هو المستوى المتزايد باستمرار من التجريد من الإنسانية الواضح في الظروف الصعبة السائدة في غزة.

قال لازاريني: "إن حقيقة أن الناس يمكن أن يضحكوا ويهتفوا ويسخروا من أي نوع من الأخطاء التي نلاحظها في هذه الحرب، في حين أن ما يحدث في غزة في الواقع يجب أن يثير غضب أي شخص، يجب أن يجعلنا جميعًا نعيد التفكير في قيمنا".

تؤكد كلماته، وفقا للجارديان، الحاجة الماسة إلى إحداث نقلة نوعية في الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى الأزمة الإنسانية في غزة ويستجيب لها.

كان خطاب لازاريني بمثابة دعوة للعمل، مؤكدا على أن الأزمة المستمرة في غزة تمثل لحظة محورية للإنسانية. ووصفها بأنها "لحظة نجاح أو فشل"، وحث الأفراد والدول على حد سواء على التفكير في إنسانيتهم المشتركة وحشد الجهود لمواجهة التحديات الملحة التي يواجهها شعب غزة.