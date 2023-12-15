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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو سيوقع صك فشله بعد انتهاء الحرب على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال فتحي بوزيه، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن “بايدن ونتنياهو فاشلان وهذا هو أفضل وصف لهما، والعالم كله شعوب ودول يطالبون بوقف إطلاق النار باستثناء الغبيان نتنياهو وبايدن، وظهر ذلك جليا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حينما وقفت أمريكا معزولة، وكذلك إسرائيل وبعض الجزر التي تسمى نفسها دولا”. 

حديث حول القضية الفلسطينية 

وأضاف "بوزيه"، خلال لقاء عبر زوم، من خلال النشرة الإخبارية لقناة "تن"، أن نتنياهو ما زال مصرًا على الاستمرار في الحرب على الرغم من الضغوط العالمية، وسيوقع على صك فشله بنفسه إذا انتهت الحرب في قطاع غزة. 

ونوه بأن موقف أمريكا، يطابق المثل المصري "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أحوالك استعجب"، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن، رفع سقف مطالبه، وأخذ يصرح بتصريحات بأن الحكومة الإسرائيلية يجب تبديلها، ولكن هذا غير موجود على الأرض، في ضوء الدعم المقدم لجيش الاحتلال.

القضية الفلسطينية الباحث في الشأن الإسرائيلي بايدن نتنياهو قطاع غزة

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