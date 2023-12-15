التنمية المحلية تنظم جولة سياحية لكوادر أفريقية للتعرف على الحضارة المصرية القديمة |صور

نظمت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة ، اليوم جولة سياحية للكوادر الإفريقية لبعض الأماكن التاريخية والسياحية القديمة التي تشتهر بها مصر ،وذلك ضمن ختام فعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية حول دور الإدارات المحلية في مجابهة هدر الغذاء، والتي عقدت في الفترة من ١٠ إلى ١٤ ديسمبر .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنظيم جولات سياحية وثقافية للكوادر الإفريقية للتعرف على جهود الحكومة المصرية التى تضع السياحة الثقافية والتراثية على رأس أولوياتها التنموية وتعتبرها أحد أهم ركائز استراتيجيات التنمية الممكنة للمجتمعات المحلية.

و تضمنت الجولة زيارة لمنطقة الأهرامات بالجيزة كنموذج أساسي للحضارة المصرية القديمة، والمتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وبعض المشروعات التنموية التي تم التنويه عنها أثناء التدريب، والتي تقوم بها الدولة المصرية ، بالإضافة إلى جولة سياحية بمنطقة خان الخليلي.

وقد أبدى المشاركون في الدورة التدريبية عن انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدين أنهم سيكونون سفراء لمصر في دولهم لنقل الصورة الحضارية لمصر قديما وحديثا والدعوة إلى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة في جميع المحافظات.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة التدريبية والتي اختتمها أمس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تضمنت محاضرات وحلقات نقاشية في مختلف الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية وعلاقتها بمجابهة الهدر الغذائي، ودراسة سلاسل القيمة الغذائية ،آثر الاستهلاك غير الصحي في التغذية والأمن الغذائي، وتطوير الإدارة المحلية وعلاقتها بالهدر الغذائي، ودور المحليات في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عرض برنامجي مشروعك وصندوق التنمية المحلية، فضلا عن عرض التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية، وعرض لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياه كريمة.

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