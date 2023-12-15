بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خضعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، لجلسة تصوير جديدة تستعد فيها لرأس السنة الميلادية، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية وجذابة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل باللون الاحمر وبتصميم الاوف شولدرز وبأكمام طويلة، ومفتوح من الاسفل ليكشف عن ساقيها، واختارت حذاء من الشمواه بنفس لون الفستان.

وتركت هاندا أرتشيل خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها، بتسريحة ناعمة وانسيابية.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون النبيتي القاتم.. للشفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .

ولم تتكلف هاندا أرتشيل إطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين كبيرين باللون الذهبي واساور قامت بإرتدائها على الأكمام بنفس اللون.

هاندا أرتشيل