مسحوا الشوارع.. كفر الشيخ تنفذ خطة تحسين منظومة النظافة والتجميل| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، في تنفيذ حملات النظافة المكثفة والدورية، ورفع كفاءة الطرق بنطاق مركز بيلا؛ لتحسين منظومة النظافة، وتنفيذا لخطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين، والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة للطرق، وذلك من خلال مسح وتمهيد الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة من نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء وكافة القطاعات بالمدينة، بالإضافة إلي الجمع المنزلي لجميع أنحاء المدينة.

وشملت الأعمال رفع كفاءة طرق «بيلا - إبشان»، «إبشان - الكراكات»، «الكراكات - الحامول»، «الكراكات - الناصرية»، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبي الطريق وتسوية وتمهيد مداخل المدينة، وجارٍ رفع كفاءة باقي الطرق الواقعة بنطاق مركز بيلا،

جاءت الأعمال تحت إشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وأحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة بالمدينة، وعاطف عبد العظيم، رئيس قرية إبشان، ومعدات الحملة الميكانيكية والوحدة المحلية لقرية إبشان ومشرفي وعمال جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا والوحدة المحلية لقرية إبشان.

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