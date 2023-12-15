بنزيما وينه كسرنا عينه.. هاشتاج من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج بنزيما وينه كسرنا عينه ؛ عقب فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد موسى، عبر منصة “اكس”: “ألف مبرووك لعشاق المارد الأحمر، بطل إفريقيا ونادي القرن، بعد اكتساحه الاتحاد السعودي وكريم بنزيما وكانتي وفابيينو، قدم الأهلي صورة مشرفة للكرة المصرية والإفريقية، ومباراة تليق بهذه المجموعة من النجوم، أتمني يكون كريم بنزيما المتعجرف تعرف على الأبطال، والدرس الذي تعلمه من الأهلي”.

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، ويلتقي فلومينيسي بطل كأس اللبيرتادوريس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.