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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قتل جنوده لهم.. نتنياهو ينعى 3 رهائن إسرائيليين في غزة

صدى البلد

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حزنه إزاء الخسارة المأساوية لثلاثة رهائن إسرائيليين، بمن فيهم يوتام حاييم وسامر فؤاد الطلالقة، الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، قائلا: “إنه حادث أدخل إسرائيل في حالة حداد”.

وقال نتنياهو مخاطبا شعبه: "جنبا إلى جنب مع شعب إسرائيل بأكمله، أحني رأسي بحزن عميق، هذه مأساة لا تطاق". 

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه القلبية لأسر الضحايا، معترفًا بالحزن العميق الذي يعانون منه.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، أشاد نتنياهو بشجاعة القوات الإسرائيلية المنخرطة في المهمة المتمثلة في إنقاذ المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم.

وأكد أنه "حتى في هذا المساء الصعب سنضمد جراحنا ونتعلم العبر ونواصل الجهد الكبير لإعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم سالمين". 

وفي وقت سابق من اليوم، اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب خطأ فادح، مؤكدة مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في منطقة الشجاعية.

وقع الحادث عندما حددت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الرهائن يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت.

وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين". 

الرهينتان اللتان تم التعرف عليهما هما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر تالالكا، الذي تم اختطافه من كيبوتس نير عام في نفس اليوم. 

وتم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها عدم الكشف عن هويتها، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

وأعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسفه العميق إزاء الحادث، وقدم تعازيه القلبية للعائلات المتضررة. 

وشدد على التزامه بالمهمة الوطنية المتمثلة في تحديد مكان الأفراد المفقودين وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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