الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا والسموع

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مدينة الخليل وبلدات الظاهرية ويطا والسموع في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت مفرق الصاحب بمدينة الخليل، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت صوب المواطنين ومحالهم التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل المواطن إبراهيم الهريني في خربة الفرا غرب البلدة.

واندلعت مواجهات بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، في بلدة الظاهرية بعد اقتحامها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت بالإضافة إلى اقتحام عددا من الأحياء في بلدة السموع جنوب الخليل.