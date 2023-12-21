من القاهرة| مصر وبريطانيا تبحثان التهدئة في غزة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع

مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الثالث، تعمل الدولة المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما ظهر في استقبال القاهرة لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون صباح اليوم الخميس مع نظيره سامح شكري في جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة، لبحث ملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين، على طاولة مباحثات الوفدين.

يأتي ذلك ضمن زيارة ديفيد كاميرون الأولى لمصر عقب توليه حقيبة الخارجية البريطانية، من أجل الأزمة الإنسانية الكبرى التي يشهدها الفلسطينيون في غزة.

وصول ديفيد كاميرون للقاهرة

كان قد وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء على متن طائرة خاصة، حيث استقبله مندوبي وزارة الخارجية المصرية لدى وصوله من صالة كبار الزوار بالمطار، في زيارته للقاهرة لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الخارجية البريطانية أن ديفيد كاميرون، سيزور مصر والأردن هذا الأسبوع، بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والحصول على هدن إنسانية في قطاع غزة.

يرافق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد كاميرون، في ثاني زيارة له للمنطقة، من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين، وزيادة المساعدات لغزة.

من ناحية أخرى سيلتقي ديفيد كاميرون نظيره أيمن الصفدي، أما في مصر سيتوجه إلى مدينة العريش لمتابعة وصول المساعدات البريطانية إلى غزة.

جلسة مباحثات موسعة بين مصر وبريطانيا حول أوضاع غزة

كان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر حسابه على منصة إكس: "وزير الخارجية شكري يترأس مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين حول الأوضاع في غزة".

وأضاف أبو زيد، أن جلسة المباحثات بين وفدي البلدين شملت بحث ملفات جهود وقف إطلاق النار، والنفاذ الكامل للمساعدات، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية من قصف وحصار وتهجير قسري، وتأكيد حل الدولتين.

الرئيس السيسي يتسلم خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ديفيد كاميرون" وزير الخارجية البريطاني بحضور نظيره سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللورد طارق أحمد وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة، بالإضافة للسفير البريطاني بالقاهرة "جاريث بايلي".

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الوزير "كاميرون" سلم الرئيس خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع، كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

نشكر مصر على استمرار فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

أثنى وزير الخارجية البريطاني على الدور المصري في إرسال المساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، وأشاد بفتح معبر رفح بشكل دائم لإدخال المساعدات وكذلك معبر كرم أبو سالم، كما أشار لوصول المساعدات البريطانية التي تم نقلها بحراً من قبرص.

تحدث ديفيد كاميرون أن بريطانيا تحرص على قرار مجلس الأمن من أجل الاتفاق على زيادة حجم المساعدات الإنسانية بصورة أكبر، مع ضرورة حماية السفن البحرية في البحر الأحمر لتكون آمنة عن أي هجوم، من خلال تأمين الممرات البحرية وجعلها متاحة للجميع.

أوضح وزير الخارجية ديفيد كاميرون أن بريطانيا قدمت 75 مليون دولاراً ومستمرة في إرسال المساعدات لقطاع غزة، ضمن مساندتها لما يتعرض له المواطنين من تهديد قوي لحياتهم جراء الجوع والمرض.

لا ازدواجية في معايير التعامل مع قضيتي أوكرانيا وغزة

قال كاميرون في المؤتمر الصحفي المشترك:"أرفض القول بوجود معايير مزدوجة فيما يتعلق بأوكرانيا وغزة.. روسيا غزت أوكرانيا وكل الدول يجب أن تدين ما قامت به موسكو وعليها مساعدة أوكرانيا على الانتصار في صراعها».

وضاف أن الصراع القائم الآن بين إسرائيل وغزة مأساوي، واصفًا هجمات 7 أكتوبر بأنها شبيهة لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة و7 يوليو في بريطانيا.

وأشار كامبرون أن على إسرائيل بالقوانين الدولية والتقليل من عدد الضحايا خلال حربها على غزة.