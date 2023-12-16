مصطفى قمر يشعل زفاف حمادة عبد الله وشيماء طعيمة.. بالصور

أحيا الميجا ستار مصطفى قمر حفل زفاف صديقه المنتج حمادة عبد الله والعروس شيماء طعيمة وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من المشاهير ورجال القضاء والداخلية.
كان ضمن الحضور من رجال القضاء والداخلية والمشاهير المستشار محمد خالد ، المستشار أحمد صبري وإيهاب صبري ، محمد التابعي،أحمد الخولى ، عبد الله رشوان ،المنتج أحمد حسنى ،محمد الرفاعي، مؤمن ابو ركيبة ، عم العروس كابتن النادي الأهلى عادل طعيمة ،كابتن عماد منير ، الفنان هيثم نبيل، الراقصة الاستعراضية فراولة .. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص على أغاني مصطفى قمر و امتدت
فقرات الحفل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وقام بتنظيمها إمام.