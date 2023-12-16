الأهلي في المونديال| مكافأة خاصة للاعبي الأحمر بعد التأهل لنصف النهائي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.
ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.
وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.