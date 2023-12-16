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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: فلومينينسي سيعمل حساب للأهلي بعد فوزه على الاتحاد السعودي

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن فوز الأحمر على الهلال واتحاد جدة، أبطال الدوري السعودي هي نتائج للتاريخ.

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وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز الأهلي على الهلال والاتحاد للتاريخ، فيه ناس اتكلمت عن التاريخ، مصر هي التاريخ والحاضر وإن شاء الله المستقبل".
وأضاف: "محمد هاني تألق في مباراة الاتحاد مثل بقية اللاعبين.. في الفترة السابقة لم يكن هاني فقط هو من هبط مستواه، الفترة الماضية لم تكن جيدة للأهلي".
وتابع: "الأهلي فاز 3 مباريات فقط في أخر 11 مباراة، وهذا لا يليق ببطل جميع المسابقات في الموسم الماضي، وهذا طمّع الجميع في أن يقولوا ما يقولوه".
وأكمل: "مباراة فلومينينسي ستكون أقوى من الاتحاد، والرتم سيكون أعلى، وهو فريق لم يخض أي مباراة في البطولة حتى الآن".
وواصل: "لاعبو النادي الأهلي انفجروا في مباراة الاتحاد، لذا ستكون هناك فروقات على المستوى البدني ومستوى اللعب".
وقال ضياء السيد تصريحاته قائلًا:

 "فلومينينسي فريق قوي للغاية، أتمنى أن يكون لديهم ثقة زائدة، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث بعدما شاهدوا مباراة الأهلي أمام الاتحاد".


وكشف ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق السر وراء الدفع بأحمد نبيل كوكا، لاعب الأحمر في مباراة اتحاد جدة السعودي، على حساب أليو ديانج.
وقال ضياء السيد في تصريحات : "الدفع بكوكا لم يكن متوقعًا، من يعيش مع الفريق ويدرس المنافس يفاجئك بشيء لم يكن في حساباتك".
وأضاف: "مارسيل كولر قام بذلك لأنه كان يريد أن تكون الحركة في خط وسط الأهلي سريعة، إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا يمتازون بالسرعة".
وأكمل: "ديانج يساعد في إفساد الهجمات، ولكن يجب أيضًا أن تساعد في تمريرة جيدة، كوكا يقدم المطلوب منه، لذا من المهم على اللاعب أن يضع في حساباته أنه سيحصل على الفرصة".
وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "هذا الأمر سيعيد الحمية لديانج، وهذا لصالح الفريق، ثلاثي خط الوسط قدموا مباراة جيدة من جميع الجهات، وساعدوه في تطبيق الضغط العالي الذي يريده مارسيل كولر".

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