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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرد في الملعب... أول تعليق من بركات عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأهلي يرد دائمًا في الملعب، ولا يشغل باله بما يتردد عنه.

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وقال بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي مبيفرقش معاه كلام ناس كتير أوي، بيقولوا الاتحاد هيعمل وهيسوي، والأهلي مبيفرقش معاه".

وأضاف: "عندنا لاعيبة بتلعب في الملعب، اللاعيبة دي لو لعبت بمستواها الطبيعي وبروح الفانلة الحمراء؛ هيكسروا الدنيا، وعلى طول بيكسروها في إفريقيا".

وتابع: "الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وبيتأهل لتاسع مرة في كأس العالم للأندية والرابعة على التوالي، ودائمًا بيكون ليه بصمة في كل بطولة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ده النادي الأهلي، منقدرش نقلل من حد، بس ردنا بيكون في الملعب، اكسب 3، وقبل كده كسبت 4".

محمد بركات الأهلى

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