عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طعمية المصريين مشطشطة.. ضياء السيد يعلق على هزيمة اتحاد جدة من الأهلي

الاهلي
الاهلي

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي.

txt

الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة

txt

طرح جعفر العمدة على نتفلكيس 25 ديسمبر


وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تستفز المصري.. الطعمية مشطشطة.. محدش بيقدر يستحملها، والأهلي اليوم كان يمثل المصريين".
وأضاف: "جميع مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية قدم بها مستويات كبيرة، باستثناء النسخة الأولى".
وتابع: "اليوم هو يوم النجوم، وليس نجم واحد، بدايةً من الجمهور، كان هيتهري طعمية، دلوقتي هيبيع الطعمية ويكسب، ثم مارسيل كولر، الذي درس الاتحاد، وقام بتقسيم المباراة".
وأكمل: "جمهور اتحاد جدة غادر الملعب بعد الهدف الثالث، لأن الثقة الزيادة كانت كبيرة للغاية، كان هناك حاجز لم يروا منه حقيقة النادي الأهلي".
وقال ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي ملك المواعيد الكبرى.. النادي الأهلي فاز على الهلال برباعية، واليوم بثلاثية على الاتحاد، كانت هناك مقاومة من الاتحاد أكثر".


وأكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق أن مباراة الأحمر واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية بدأت منذ أسبوع.


وقال ضياء السيد في تصريحات "يوم جميل.. هناك تحدٍ كبير منذ أسبوع مضى.. ختام المباراة كان اليوم".
وأضاف: "كانت هناك تعليقات من الجانب السعودي الذي نحترمه ونبارك لهم على تنظيم البطولة، المباراة بدأت مبكرًا، وكان بها تحديات كبيرة".
وتابع: "كانت هناك ثقة كبيرة لدى الجانب السعودي، وهذا لا يمكن فعله أمام الأهلي، فالعقاب يكون قوي، كان هناك تقليل من الأهلي".
وأكمل: "ظروف الاتحاد لم تكن جيدة، ولكن هناك شحن لرفع معنويات الفريق، والفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، لكنهم لم يحسبوا فرق المستويات مع الأهلي".
وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "مباراة أوكلاند سيتي أخذت جزء من فنيات الاتحاد، ولاعبو الفريق السعودي كان لديهم حرص، لكن لم يكن بالشكل المناسب".

ضياء السيد الأهلى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

موضوعات متعلقة

الأهلي كان ممكن يكسب الاتحاد السعودي بسداسية.. بركات يطلق تصريحات نارية

الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة

بيرد في الملعب... أول تعليق من بركات عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

وائل الدحدوح يروي لحظات استهدافه واستشهاد سامر أبو دقة على يد قوات الاحتلال

ناقد سعودي: فوز الأهلي على اتحاد جدة غير متوقع.. والجمهور مفعول السحر

بسبب الطقس.. ناسا تؤجل موعد انفصال Cargo Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

كارثة جديدة تهدد البيئة من أعلى قمة في العالم

إصابة وائل الدحدوح برصاص قناص اسرائيلي.. وماذا فعلت قناة الجزيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

اخبار مصر|موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.. 3 ملايين فرصة عمل

وليد الفراج عن فوز الاهلي على اتحاد جدة: جيد انها خلصت بالثلاثة فقط

طعمية المصريين مشطشطة.. ضياء السيد يعلق على هزيمة اتحاد جدة من الأهلي

الأهلي المونديالي| ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة بكأس العالم للأندية

الأهلي كان ممكن يكسب الاتحاد السعودي بسداسية.. بركات يطلق تصريحات نارية

الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ