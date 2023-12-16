طعمية المصريين مشطشطة.. ضياء السيد يعلق على هزيمة اتحاد جدة من الأهلي

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي.



وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تستفز المصري.. الطعمية مشطشطة.. محدش بيقدر يستحملها، والأهلي اليوم كان يمثل المصريين".

وأضاف: "جميع مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية قدم بها مستويات كبيرة، باستثناء النسخة الأولى".

وتابع: "اليوم هو يوم النجوم، وليس نجم واحد، بدايةً من الجمهور، كان هيتهري طعمية، دلوقتي هيبيع الطعمية ويكسب، ثم مارسيل كولر، الذي درس الاتحاد، وقام بتقسيم المباراة".

وأكمل: "جمهور اتحاد جدة غادر الملعب بعد الهدف الثالث، لأن الثقة الزيادة كانت كبيرة للغاية، كان هناك حاجز لم يروا منه حقيقة النادي الأهلي".

وقال ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي ملك المواعيد الكبرى.. النادي الأهلي فاز على الهلال برباعية، واليوم بثلاثية على الاتحاد، كانت هناك مقاومة من الاتحاد أكثر".



وأكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق أن مباراة الأحمر واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية بدأت منذ أسبوع.



وقال ضياء السيد في تصريحات "يوم جميل.. هناك تحدٍ كبير منذ أسبوع مضى.. ختام المباراة كان اليوم".

وأضاف: "كانت هناك تعليقات من الجانب السعودي الذي نحترمه ونبارك لهم على تنظيم البطولة، المباراة بدأت مبكرًا، وكان بها تحديات كبيرة".

وتابع: "كانت هناك ثقة كبيرة لدى الجانب السعودي، وهذا لا يمكن فعله أمام الأهلي، فالعقاب يكون قوي، كان هناك تقليل من الأهلي".

وأكمل: "ظروف الاتحاد لم تكن جيدة، ولكن هناك شحن لرفع معنويات الفريق، والفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، لكنهم لم يحسبوا فرق المستويات مع الأهلي".

وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "مباراة أوكلاند سيتي أخذت جزء من فنيات الاتحاد، ولاعبو الفريق السعودي كان لديهم حرص، لكن لم يكن بالشكل المناسب".