الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعادوا الروح بالفوز الكبير على اتحاد جدة السعودي في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أداء فريق الأهلي في مباراة اتحاد جدة مختلف تماماً عن مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا وهناك روح جديدة ظهرت بين اللاعبين في كأس العالم للأندية".

وأضاف:"أتوقع أن يصل فريق الأهلي إلى أبعد نقطة في بطولة كأس العالم للأندية في حال استمراره بهذه الروح في المباريات المقبلة ".

ونجح "نسور" الأهلي فى تقديم عرضًا رائعًا على مدار شوطي المباراة إلى أن اصطادوا "نمور" اتحاد جدة الذين سبق لهم الفوز على أوكلاند سيتي نيوزليندي بثلاثية نظيفة في أول مباراة بالبطولة.

"نسور" الأهلي نجحت كذلك في "فك" عقدة اتحاد جدة الذي لم يسبق له الخسارة من الأهلي طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

سجل ثلاثية الأهلي ، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62 ، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري.