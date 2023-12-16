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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كُبري أخميم العلوي بسوهاج لبدء أعمال الصيانة العاجلة

صدى البلد

نظرا ‏لأهمية ‏كوبري أخميم المعدني العلوي بسوهاج، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة بعضها ببعض، ونظرا لما تلاحظ من  ظهور عيوب خطيرة بالطبقه الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة  الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة.

لذا فقد تم بتشكيل لجنة، بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج،  من الخبراء والفنيين لمعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وقد قامت اللجنة بالفعل بمعاينة الكوبري.

وتبين لها وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل مما قد يعرض الكوبري وسلامة المواطنين للخطر  خاصة مع الكثافات المرورية اليومية العالية ، هذا بالإضافة لوجود أعطال متكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.

 

محافظة سوهاج

وبناء عليه فقد تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم وذلك تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة وذلك بداية من غد السبت، وقد تم الاتفاق على ترك رصيف من أرصفة الكوبري لمرور المشاة.

وكذلك ترك حارة مرورية للسيارات لاستخدامها طبقا لإتجاه الحركة المرورية في ساعه الذروة وذلك طبقا لتعليمات المرور، وكذلك تكليف هيئة الطرق ومديرية الطرق بتمهيد وجاهزية الطرق البديلة وهي "طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي" على أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك،  والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

ووجه محافظ سوهاج بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج كوبري أخميم إخميم

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