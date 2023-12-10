عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: فيتوريا أهان تاريخ طارق حامد

صدى البلد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على قرار طارق حامد لاعب وسط فريق ضَمَك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي بالأمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN":رغم اختلافي مع طارق حامد "فنيًا" إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أهان تاريخه ولم يحترمه، عقب استبعاده من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف: طارق حامد اتخذ قرار الإعتزال الدولي بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، لذا قرر اللاعب أن يبتعد في الفترة المقبلة، وهو قرار موفق، خاصًة أن االمدرب يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في هذا المركز".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

وقف ممثلة شابة عن ممارسة نشاطها الفني بقرار من النقابة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

مدة المسح على الخفين وبداية وقته.. دار الإفتاء ترد

تنظم السكر فى الدم وتعزز القدرة الجنسية.. 20 فائدة لتناول الحلبة

الوطنية للانتخابات: المصريون في الخارج تحدوا المسافات وبرودة الطقس للمشاركة فى الانتخابات

رضا عبد العال: فيتوريا أهان تاريخ طارق حامد

برلماني: أعضاء التنسيقية تبنوا رؤى لتطوير الزراعة

263 ألف مواطن.. عناوين مقار لجان الانتخابات الرئاسية في العجوزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعزيز جهاز المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطارخ؟

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

فيديو

البحر أصبح مقبرة .. نفوق جماعي للأسماك في اليابان والسبب غامض

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ